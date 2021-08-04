Як Швеція пережила пандемію коронавірусу без локдауну. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n158340-covid-eksperyment-u-shveciyi-yak-krayina-perejyla-pandemiu-bez-lokdaunu.html

Ракурс

Коронавірусний експеримент провели у Швеції — влада країни не запроваджувала жорстку і масову самоізоляцію, а зробила ставку на колективний імунітет.

Карантин був значно м’якшими, ніж у сусідніх країнах, і мав переважно рекомендаційний характер. Ходити в масках шведам офіційно рекомендували лише у січні 2021 року, а школи працювали у звичайному режимі. Це було зроблено, щоб мінімізувати неминучий економічний збиток від зупинки промисловості та закриття сфери послуг. А добровільна вакцинальна кампанія розпочалася лише кілька місяців тому. Юридично жодна різниця між щепленими й нещепленими мешканцями теж відсутня — і для тих, і для інших діють абсолютно однакові правила і рекомендації. Про це серпня повідомляє «BBC Україна».

Італійські науковці, що вивчили статистику смертей з 67 країн світу, дійшли висновку, що у 2020 році у Швеції надлишкова смертність виявилась значно вищою, ніж у більшості країн Північної Європи. У Фінляндії кількість надлишкових смертей на душу населення зафіксували у шість разів менше, а в Норвегії — у більш ніж 50 разів.

При цьому вчені зазначають, що в Польщі чи Литві, де запроваджували локдаун, цей показник удвічі вищий за шведський (167 проти 85), а в Росії (245) — навіть втричі.

За показниками смертності від COVID-19 Швеція випереджає сусідні Фінляндію та Норвегію майже у 10 разів, але поступається Польщі й Литві. Науковці заявляють, що навряд чи можна стверджувати, що стратегія шведської влади зі ставкою на колективний імунітет повністю провалилася.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу «Дельта» не є смертоноснішим за коронавірус, який виявили в Ухані на початку епідемії. Вакцинація від коронавірусу, попри зменшення ефективності, і надалі є першочерговим способом побороти захворювання.

Джерело: «BBC Україна»