Україна евакуювала з Афганістану всіх громадян. Фото: Володимир Зеленський у Twitter

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Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які виявили бажання покинути цю країну.

У суботу, 28 серпня, з Кабула вилетіли аж три літаки. Ці повітряні машини евакуювали близько 360 осіб. Серед евакуйованих також громадяни США, журналісти закордонних видань та співробітники ООН. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу в аеропорту.

Всі українські громадяни, які заявили про своє бажання виїхати з Афганістану, які зв’язалися з МЗС, з нашими військовими, які були в Кабулі, ми вже всіх евакуювали, — зазначив Єрмак.

Керівник офісу Зеленського не виключив, що в Афганістані могли залишитися українці, які ще потребують евакуації.

Як відомо, 22 серпня до України прибув військово-транспортний літак, які привіз із Кабула 83 людини, серед них 31 українця. Станом на 25 серпня в Афганістані залишалися ще майже 90 громадян України, їх планують невдовзі евакуювати.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що 22 серпня озброєні люди захопили український літак у Кабулі. Повітряна машина вилетіла в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців.