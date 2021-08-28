Украина эвакуировала из Афганистана всех граждан. Фото: Владимир Зеленский в Twitter

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Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, изъявивших желание покинуть эту страну.

В субботу, 28 августа, из Кабула вылетели аж три самолета. Эти воздушные машины эвакуировали около 360 человек. Среди эвакуированных также граждане США, журналисты зарубежных изданий и сотрудники ООН. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в аэропорту.

Все украинские граждане, которые заявили о своем желании уехать из Афганистана, которые связались с МИД, с нашими военными, которые были в Кабуле, мы уже всех эвакуировали, — отметил Ермак.

Руководитель офиса Зеленского не исключил, что в Афганистане могли остаться украинцы, которые еще нуждаются в эвакуации.

Как известно, 22 августа в Украину прибыл военно-транспортный самолет, которые привез из Кабула 83 человека, среди них 31 украинца. По состоянию на 25 августа в Афганистане оставались еще почти 90 граждан Украины, их планируют вскоре эвакуировать.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что 22 августа вооруженные люди захватили украинский самолет в Кабуле. Воздушная машина вылетела в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.