Украина эвакуировала всех своих граждан, пожелавших вылететь из Кабула — Ермакhttps://racurs.ua/n159337-ukraina-evakuirovala-vseh-svoih-grajdan-pojelavshih-vyletet-iz-kabula-ermak.htmlРакурс
Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, изъявивших желание покинуть эту страну.
В субботу, 28 августа, из Кабула вылетели аж три самолета. Эти воздушные машины эвакуировали около 360 человек. Среди эвакуированных также граждане США, журналисты зарубежных изданий и сотрудники ООН. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в аэропорту.
Все украинские граждане, которые заявили о своем желании уехать из Афганистана, которые связались с МИД, с нашими военными, которые были в Кабуле, мы уже всех эвакуировали, — отметил Ермак.
Руководитель офиса Зеленского не исключил, что в Афганистане могли остаться украинцы, которые еще нуждаются в эвакуации.
Как известно, 22 августа в Украину прибыл военно-транспортный самолет, которые привез из Кабула 83 человека, среди них 31 украинца. По состоянию на 25 августа в Афганистане оставались еще почти 90 граждан Украины, их планируют вскоре эвакуировать.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что 22 августа вооруженные люди захватили украинский самолет в Кабуле. Воздушная машина вылетела в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.