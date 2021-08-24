Вооруженные люди захватили украинский самолет в Кабуле - МИД

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Вооруженные люди захватили украинский самолет в Кабуле. Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, в аэропорту столицы Афганистана, которую в конце лета взяли под контроль боевики радикального исламистского движения Талибан. Министерство иностранных дел Украины рассказало, при каких условиях проходила эвакуация наших граждан.

В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, — отметил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии «Громадськомурадіо».

По его словам, за последнююнеделювся дипломатическая служба во главе с главой внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста». Вчера удалось вывезти из Кабула третий украинский самолет, который вечером приземлился в «Борисполе». На его борту находились 98 пассажиров и пять членов экипажа. Среди них — 41 украинец и украинка. До сих пор в Афганистане находятся не менее 50 граждан Украины.

Напомним, первым украинским самолетом 16 августа вывезли 79 украинцеви иностранцев. Впоследствии еще 153 граждана попросили помощи в возвращении домой. Часть из них — 83 человека (в том числе журналистыWall Street Journal и «Радио Свобода») — 22 августа эвакуировал второй украинский эвакуационный борт — военный самолет Ил-76МД.

Источник: «Громадське радіо»