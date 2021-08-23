День Независимости Украины отмечают 24 августа. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n159164-24-avgusta-ukraina-otmechaet-den-nezavisimosti-istoriya-prazdnika.html

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24 августа Украина празднует День независимости — государственный праздник, который отмечается ежегодно в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой создания государства Украина.

Однако впервые День Независимости Украины праздновали не 24 августа, а 16 июля — в день, когда Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Именно этот документ, принятый в 1990 году, позволил через год провозгласить независимость. И уже после этого праздник решили отмечать 24 августа.

24 августа 1991 года состоялось внеочередное заседание Верховного Совета УССР. Это произошло через три дня после подавления путча консервативных сил Советского Союза. За независимость Украины проголосовали 346 депутатов. Первой украинскую независимость признала Польша.

А 24 августа 1994 года в Киеве на Крещатике состоялся первый военный парад, посвященный дню провозглашения Независимости Украины.

В мире 24 августа отмечают День рождения картофельных чипсов, Международный день странной музыки, Национальный день вафель и День пирога с персиками в США.

24 августа в истории:

79 год — из-за извержения Везувия уничтожены города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

1572 год — Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция.

1853 год — выпущены первые картофельные чипсы.

1941 год — создано главное подразделение Сил специальных операций Британской армии SAS (Специальная воздушная служба).

1942 год — произошла битва у восточных Соломоновых островов между авианосцами США и Японской империи во время Второй мировой войны.

1949 год — ступил в силу договор о создании НАТО.

Напомним, 23 августа в Украине отмечали День флага, а верующие чтили память святого Лаврентия. А в странах Балтии отмечали День памяти жертв сталинизма и нацизма.