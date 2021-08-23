Папа Римский Франциск. Фото: EPA\Vostock-photo

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Ракурс

Папа Римский Франциск может отречься от Святого Престола.

Понтифик уже заявил, что хочет это сделать. Причиной потенциального отречения считают неудовлетворительное состояние здоровья папы Франциска, который недавно перенес операцию на кишечнике. Об этом сообщает издание Libero.

По информации издания Il Sismografo, которое считается близким к Офису государственного секретариата, сейчас состояние понтифика оценивается как «тяжелое и дегенеративное, и болезнь также могла быть хронической».

В 2021 году Папе Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте отрекся от престола и его предшественник — Бенедикт XVI.

Напомним, ранее врачи рекомендовали Папе Римскому находиться на диете. Они считают, что избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику в борьбе с болями в спине. Ему посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона следует исключить макароны и все мучное.

Источник: Libero, Il Sismografo