Луна меняется под воздействием Солнца. Фото: starwalk.space

https://racurs.ua/n159162-luna-menyaetsya-pod-vozdeystviem-solnca-uchenye.html

Ракурс

Солнечное излучение может влиять на появление наночастиц железа на Луне.

Радиация от Солнца и удары астероидов разрушают лунные породы и почву, образуя наночастицы железа. Железо можно обнаружить с помощью пролетных или орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Луны — причем возможно отличить нанофазу железа от микрофазы. Сама же Луна лишена защитного магнитного поля и атмосферы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Ученые с помощью космических аппаратов NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований узнали, что наночастицы железа образовывались с той же скоростью, с которой их получали при воздействии радиации на образцы из миссий Аполлон. Из-за отсутствия защитного магнитного поля Луна медленно темнеет из-за пребывания в космосе. Астрономы называют этот процесс «космическим выветриванием».

Исследователи подсчитали содержание железа в молодых лунных почвах, отложившихся в результате больших ударов по поверхности и выяснили, сколько железа накапливается за разные промежутки времени. Оказалось, что с течением времени через космическое выветривание нанофазне железо накапливается, однако с железом в большей фазе такой статистики не наблюдается, поскольку оно изначально могло существовать в лунном грунте.

Напомним, ученые утверждают, что в результате взрыва звезды-сверхгиганта Бетельгейзе образуется «вторая Луна». Ученые уверены, что звезду будет видно не только ночью, но и днем.

Источник: Geophysical Research Letters