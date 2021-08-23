Місяць змінюється під впливом Сонця. Фото: starwalk.space

https://racurs.ua/ua/n159162-misyac-zminuietsya-pid-vplyvom-soncya-vcheni.html

Ракурс

Сонячне випромінювання може впливати на появу наночастинок заліза на Місяці.

Радіація від Сонця та удари астероїдів руйнують місячні породи і ґрунт, утворюючи наночастинки заліза. Залізо можна виявити за допомогою пролітних або орбітальних апаратів, що обертаються навколо Місяця — причому можливо відрізнити нанофазу заліза від мікрофази. Сам же ж Місяць позбавлений захисного магнітного поля й атмосфери. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Geophysical Research Letters.

Науковці за допомогою космічних апаратів NASA і Японського агентства аерокосмічних досліджень дізналися, що наночастинки заліза утворювалися з тією ж швидкістю, з якою їх отримували при впливі радіації на зразки з місій Аполлон. Через відсутність захисного магнітного поля Місяць повільно темніє через перебування в космосі. Астрономи називають цей процес «космічним вивітрюванням».

Дослідники підрахували вміст заліза в молодих місячних ґрунтах, що відклалися в результаті великих ударів по поверхні й вияснили, скільки заліза накопичується за різні проміжки часу. Виявилося, що з плином часу через космічне вивітрювання нанофазне залізо накопичується, однак із залізом в більшій фазі такої статистики не спостерігається, оскільки воно спочатку могло існувати в місячному ґрунті.

Нагадаємо, вчені стверджують, що внаслідок вибуху зірки-надгіганта Бетельгейзе утвориться «другий Місяць». Науковці впевнені, що зірку буде видно не тільки вночі, а й вдень.

Джерело: Geophysical Research Letters