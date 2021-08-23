МВФ перерахував Україні 2,7 млрд дол. допомоги. Фото: РІА Новости

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Міжнародний валютний фонд безплатно перерахував Україні 2,7 млрд дол.

Гроші надійшли за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд дол. Фонд виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи. Про це 23 серпня повідомила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, влітку виконавча Рада МВФ підтримала програму розміщення Спеціальних прав запозичень (SDR) на 650 млрд дол., що є найбільшим розміщенням SDR за історію МВФ. Мета програми — надання підтримки країнам світу і прискорення відновлення економіки після коронакризи.

Голова фонду Кристаліна Георгієва назвала програму «уколом в руку для світу», а теперішню кризу — «найбільшою з часів Великої депресії». Прогнозувалося, що Україна може отримати до 2,7 млрд дол. за програмою. Ймовірно, Україна зможе використати гроші, отримані за програмою розподілу SDR не лише для поповнення резервів Нацбанку, але і для Міністерства фінансів також.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що МВФ зміг досягти компромісу з Україною щодо проведення антикорупційної реформи та реформи корпоративного управління й незалежності Національного антикорупційного бюро.

Джерело: «РБК-Україна»