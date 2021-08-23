МВФ перечислил Украине 2,7 млрд долл. помощи. Фото: РИА Новости

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Международный валютный фонд бесплатно перечислил Украине 2,7 млрд долл.

Деньги поступили за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долл. Фонд выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса. Об этом 23 августа сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.

Как известно, летом исполнительный совет МВФ поддержал программу размещения специальных прав заимствований (SDR) на 650 млрд долл., что является крупнейшим размещением SDR за историю МВФ. Цель программы — оказание поддержки странам мира и ускорение восстановления экономики после коронакризиса.

Глава фонда Кристалина Георгиева назвала программу «уколом в руку для мира», а нынешний кризис — «величайшим со времен Великой депрессии». Прогнозировалось, что Украина может получить до 2,7 млрд долл. по программе. Вероятно, Украина сможет использовать деньги, полученные по программе распределения SDR не только для пополнения резервов Нацбанка, но и для Министерства финансов также.

Напомним, в июле сообщалось, что МВФ смог достичь компромисса с Украиной по проведению антикоррупционной реформы и реформы корпоративного управления и независимости Национального антикоррупционного бюро.

Источник: «РБК-Украина»