Как компьютерные игры помогают избавиться от лишних калорий. Фото: oblgazeta.ru

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Ракурс

Компьютерные игры могут помочь избавиться от лишних калорий, утверждают ученые.

В среднем геймеры тратят за компьютером столько же энергии, сколько, как и какой-нибудь ленивый спортсмен в зале. Сотрудники компании Stakester с помощью специальных устройств отслеживали сердцебиения и количество сжигаемых калорий в 50 добровольцев, которые два часа провели за играми FIFA и Call of Duty: Warzone. Результаты удивили исследователей. Об этом 23 августа сообщает ресурс 4PDA.

Оказалось, что в среднем мужчины сжигают 210 калорий за один час, а женщины 236 калорий. За два часа любители компьютерных игр тратят около 446 калорий. Глава Stakester Том Фейри сравнил эти цифры с эффектом от 1 тыс. приседаний.

Исследователи предполагают, что причина сжигания калорий у геймеров может крыться в тех самых острых ощущениях и волнении, ради которых, собственно, и играют в компьютерные игры.

Напомним, ученые из Бельгии считают, что мобильные игры плохо сказывается на людях — вызывают зависимость и потерю чувства времени и пространства. Ученые утверждают, что небольшой игровой сеанс хоть и поднимает настроение, но желание продолжать играть, не замечая времени, может сыграть с человеком злую шутку.

Источник: 4PDA