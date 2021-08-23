Як комп’ютерні ігри допомагають позбутися від зайвих калорій. Фото: oblgazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n159160-komp-uterni-igry-dopomagaut-pozbutysya-zayvyh-kaloriy-vcheni.html

Ракурс

Комп’ютерні ігри можуть допомогти позбутися зайвих калорій, стверджують науковці.

У середньому геймери витрачають за комп’ютером стільки ж енергії, скільки, як і який-небудь ледачий спортсмен у залі. Співробітники компанії Stakester за допомогою спеціальних пристроїв відстежували серцебиття і кількість спалюваних калорій у 50 добровольців, які дві години провели за іграми FIFA і Call of Duty: Warzone. Результати здивували дослідників. Про це 23 серпня повідомляє ресурс 4PDA.

Виявилося, що в середньому чоловіки спалюють 210 калорій за одну годину, а жінки 236 калорій. За дві години любителі комп’ютерних ігор витрачають близько 446 калорій. Глава Stakester Том Фейрі порівняв ці цифри з ефектом від 1 тис. присідань.

Дослідники припускають, що причина спалювання калорій у геймерів може критися у тих самих гострих відчуттях і хвилюванні, заради яких, власне, і грають в комп’ютерні ігри.

Нагадаємо, вчені з Бельгії вважають, що мобільні ігри погано позначається на людях — викликають залежність і втрату почуття часу і простору. Науковці стверджують, що невеликий ігровий сеанс хоч і піднімає настрій, але бажання продовжувати грати, не помічаючи часу, може зіграти з людиною злий жарт.

Джерело: 4PDA