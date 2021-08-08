Картридж із грою продали за рекордну суму

Гра. Фото: лента

https://racurs.ua/ua/n158520-kartrydj-iz-grou-prodaly-za-rekordnu-sumu.html

Ракурс

Картридж із грою Super Mario Bros. був проданий за рекордну суму — рідкісна гра пішла з молотка за два мільйони доларів, встановивши новий рекорд вартості відеоігор.

Гру купив анонімний покупець. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що картридж із грою датується 1985 роком і був створений для оригінальної японської консолі Nintendo. Цей картридж не розпаковувався й не запускався.

За словами автора сайту колекціонерів Rally Роба Петроццо, це велика рідкість для старих відеоігор, що гра збереглася неуживаною, через що ціна на гру зросла до астрономічної.

Він також зазначив, що попит на предмети колекціонування різко виріс під час пандемії. За його словами, люди, які застрягли вдома, шукають способи вкласти гроші. А старі ігри в багатьох викликають сильне почуття ностальгії.

Цей аукціон побив рекорд, встановлений зовсім нещодавно, у липні. Тоді гру Super Mario 64 1996 року випуску продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що грати на смартфоні від нудьги не варто, оскільки це може негативно позначитися на користувачі.

Джерело: The New Tork Times