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Ракурс
Олімпіада. Фото: УНН

Збірна України прорвалася в першу двадцятку за медалями на Олімпіаді

8 сер 2021, 16:34
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Олімпіада-2020 завершується сьогодні, 8 серпня, у Токіо. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що збірна України потрапила до топ-20 за загальною кількістю медалей.

Українські спортсмени завоювали 19 медалей. Про це міністр заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що кожен восьмий спортсмен збірної України здобув медаль, це значно краще результатів попередньої Олімпіади — тоді 206 атлетів привезли 11 медалей. У підсумку Україна в Токіо має 19 медалей: одинадцять «бронзових», шість «срібних» й одну «золоту».


Серед 206 країн-учасниць українська Олімпійська збірна в топ-20 за загальною кількістю медалей, — повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться в неділю, 8 серпня. Державний прапор України довірили нести володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.

Джерело: Ракурс


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