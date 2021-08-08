Збірна України прорвалася в першу двадцятку за медалями на Олімпіаді

Олімпіада. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n158519-zbirna-ukrayiny-prorvalasya-v-pershu-dvadcyatku-za-medalyamy-na-olimpiadi.html

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Олімпіада-2020 завершується сьогодні, 8 серпня, у Токіо. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що збірна України потрапила до топ-20 за загальною кількістю медалей.

Українські спортсмени завоювали 19 медалей. Про це міністр заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що кожен восьмий спортсмен збірної України здобув медаль, це значно краще результатів попередньої Олімпіади — тоді 206 атлетів привезли 11 медалей. У підсумку Україна в Токіо має 19 медалей: одинадцять «бронзових», шість «срібних» й одну «золоту».

Серед 206 країн-учасниць українська Олімпійська збірна в топ-20 за загальною кількістю медалей, — повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться в неділю, 8 серпня. Державний прапор України довірили нести володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.