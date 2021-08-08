Сборная Украины прорвалась в первую двадцатку по медалям на Олимпиаде

Олимпиада. Фото: УНН

https://racurs.ua/n158519-sbornaya-ukrainy-prorvalas-v-pervuu-dvadcatku-po-medalyam-na-olimpiade.html

Ракурс

Олимпиада-2020 завершается сегодня, 8 августа, в Токио. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей.

Украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Об этом министр заявил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что каждый восьмой спортсмен сборной Украины получил медаль, это значительно лучше результатов предыдущей Олимпиады — тогда 206 атлетов привезли 11 медалей. В итоге Украина в Токио имеет 19 медалей: двенадцать «бронзовых», шесть «серебряных» и одну «золотую».

Среди 206 стран-участниц украинская олимпийская сборная в топ-20 по общему количеству медалей, — сообщил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что закрытие Олимпийских игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа. Государственный флаг Украины доверили нести обладательнице двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан.