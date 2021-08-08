Закрытие Олимпиады – когда и где смотреть трансляцию

https://racurs.ua/n158511-zakrytie-olimpiady-kogda-i-gde-smotret-translyaciu.html

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Закрытие Олимпийских игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа, в 14.00 по киевскому времени.

Транслировать церемонию общественный телеканал «UA: Перший» (начало в 13.15). Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Государственный флаг Украины доверили нести обладательнице двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан.

Закрытие Олимпийских игр пройдет без зрителей на трибунах, присутствовать могут только представители Международных олимпийских комитетов и высокопоставленные лица.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда завоевала 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Всего на играх представлены 206 стран и более 12 тыс. спортсменов. Сборная США в последний день соревнований смогла опередить Китай и выиграть медальный зачет Олимпиады в Токио. Сборная Украины финишировала на 44-м месте, а по общему количеству медалей стала 16-й в мире.

Напомним, в последний день Олимпиады украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте.