Закриття Олімпіади – коли й де дивитися трансляцію. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n158511-zakryttya-olimpiady-koly-y-de-dyvytysya-translyaciu.html

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Закриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться у неділю, 8 серпня, о 14.00 за київським часом.

Транслюватиме церемонію суспільний телеканал «UA: Перший» (початок о 13.15). Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Державний прапор України довірили нести володарці двох олімпійських нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.

Закриття Олімпійських ігор відбудеться без глядачів на трибунах, присутніми можуть бути лише представники Міжнародних олімпійських комітетів та високоповажні особи.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня. Українська команда завоювала 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових.

Всього на іграх представлені 206 країн і понад 12 тис. спортсменів. Збірна США в останній день змагань змогла випередити Китай і виграти медальний залік Олімпіади в Токіо. Збірна України фінішувала на 44-му місці, а за загальною кількістю медалей стала 16-ю у світі.

Нагадаємо, в останній день Олімпіади українська велогонщиця Олена Старікова завоювала срібну медаль в індивідуальному спринті.