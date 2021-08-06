У Мінспорту розповіли суми винагород, передбачені за здобуті на Олімпіаді медалі

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Ракурс

Українські спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, на цьогорічних змаганнях вже покращили результат попередньої Олімпіади, котра відбувалася в Ріо у 2016 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Зазначається, що українська команда вже здобула 13 медалей (одну золоту, три срібні та дев’ять бронзових), в той час як на Іграх 2016 року було здобуто 11 медалей (дві золоті, п’ять срібних та чотири бронзові).

Змагання в межах Олімпійських ігор в Токіо триватимуть до 8 серпня.

За здобуті медалі українські спортсмени отримають:

за олімпійське «золото» — 125 тис. дол.;

за «срібло» — 80 тис. дол.;

за «бронзу» — 55 тис. дол.

Зазначається, що цьогоріч на підготовку, участь та відзначення українських спортсменів у літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх в держбюджеті передбачено 1,3 млрд грн.