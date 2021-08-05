Українська каратистка Анжеліка Терлюга. Фото: НОК України

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Срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо здобула представниця України Анжеліка Терлюга.

Спортсменка стала срібною призеркою Олімпіади 2020. Раніше українка за підсумками заключної сутички здобула перше місце в групі та вийшла у півфінал, який гарантував їй медаль Ігор. У фінальних змаганнях у вазі до 55 кг Терлюга протистояла спортсменці з Болгарії Івет Горановій. Про це 5 серпня повідомив Національний олімпійський комітет України.

Наприкінці першої хвилини сутички мінімальна перевага була за суперницею українки. За 1:16 хвилини рахунок став 4:1 — Горановій зарахували ваза-арі. Згодом болгарська каратистка здобула ще одно очко і перемогла. Це «срібло» стало першою нагородою для України з карате на Олімпіадах.

Раніше в півфіналі українка перемогла китаянку Вень Цзи-Юнь, яка у 2016 та 2018 роках здобула дві бронзові медалі саме у куміте до 55 кг. У поєдинку Олімпіади судді віддали перевагу Терлюзі.

Нагадаємо, 4 серпня український борець та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк приніс Україні перше «золото» на Олімпіаді в Токіо. Після перемоги спортсмен ледь стримував сльози й станцював запальний гопак на матах від радощів.