Жан Беленюк. Фото: Tribuna

https://racurs.ua/ua/n158359-belenuk-stancuvav-gopak-pislya-peremogy-na-olimpiadi-emociyne-video.html

Ракурс

Жан Беленюк приніс Україні перше «золото» на Олімпіаді в Токіо. Український борець та нардеп від «Слуги народу» ледь стримував сльози після перемоги та станцював запальний гопак на матах від радощів.

Емоційна перемога Беленюка потрапила на відео.

Це — перша медаль для Беленюка, до якої він йшов 21 рік. Він заявив, що перед змаганнями дістав важку травму та додав, що тільки віра тренера допомогла йому перемогти.

Завдяки перемозі Беленюка Україна піднялася в рейтингу та опинилася на 37 місці в Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Жан Беленюк, народний депутат зі «Слуги народу», став олімпійським чемпіоном. У фіналі Олімпіади українець здолав триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца. Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до фіналу, але програв і став володарем срібної медалі.