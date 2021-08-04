«Срібло» Олімпіади для України здобув борець Насібов. Фото: НОК України

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Срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо здобув для України борець Парвіз Насібов.

Спортсмен, який виступає у вазі до 67 кг, здолав єгиптянина Мохамеда Ель-Саєда, вирвавши перемогу наприкінці зустрічі. А в фіналі Насібов поступився іранцеві Мохаммадреза Гараї в двох періодах. Своїм успіхом Насібов оновив найкращий результат України у цій ваговій категорії греко-римської боротьби. «Срібло» у цій категорії українські борці ще не здобували. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

На шляху до срібної медалі у ваговій категорії до 67 кг представник України здолав борця з Данії Фредріка Б'єєрхууса, представника ОКР Артема Суркова та єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» та український борець греко-римського стилю Жан Беленюк та борець Парвіз Насібов вийшли до фіналу Олімпійських ігор у Токіо.