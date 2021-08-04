«Серебро» Олимпиады для Украины завоевал борец Насибов. Фото: НОК Украины

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Серебряную медаль Олимпийских игр в Токио завоевал для Украины борец Парвиз Насибов.

Спортсмен, выступающий в весе до 67 кг, одолел египтянина Мохамеда Эль-Сайеда, вырвав победу в концовке встречи. А в финале Насибов уступил иранцу Мохаммадреза Гараи в двух периодах. Своим успехом Насибов обновил лучший результат Украины в этой весовой категории греко-римской борьбы. «Серебро» в этой категории украинские борцы еще не добывали. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

На пути к серебряной медали в весовой категории до 67 кг представитель Украины одолел борца из Дании Фредрика Бьерхууса, представителя ОКР Артема Суркова и египтянина Мохамеда Ибрагима эль-Сайеда.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» и украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк и борец Парвиз Насибов вышли в финал Олимпийских игр в Токио.