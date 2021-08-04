Декларацию о безопасности школ принял Кабмин - что она предусматривает

Декларацию о безопасности школ принял Кабмин — что она предусматриваетhttps://racurs.ua/n158350-deklaraciu-o-bezopasnosti-shkol-prinyal-kabmin-chto-ona-predusmatrivaet.htmlРакурс
Декларацию о безопасности школ утвердил Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа.
Документ предусматривает меры, направленные на создание системы предотвращения нападений на учебные заведения, обеспечение непрерывности обучения, системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, в правительстве добавили, что сейчас Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывают варианты работы образовательных учреждений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».
Декларация о безопасности школ предусматривает:
создание системы мониторинга нападений на учреждения образования;
защита учебных заведений от нападений;
обеспечение непрерывности обучения;
обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.