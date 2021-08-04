Декларацию о безопасности школ принял Кабмин - что она предусматривает

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Декларацию о безопасности школ утвердил Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа.

Документ предусматривает меры, направленные на создание системы предотвращения нападений на учебные заведения, обеспечение непрерывности обучения, системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, в правительстве добавили, что сейчас Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывают варианты работы образовательных учреждений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».

Декларация о безопасности школ предусматривает: