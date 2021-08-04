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По данным опроса КМИС, ВО «Батькивщина» вышла на третье место электоральных предпочтений украинцев, фото: прос-служба ВО «Батькивщина»

«Батькивщина» обошла «Евросолидарность» — социологический опрос

4 авг 2021, 14:23
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ВО «Батькивщина» вышла не третье место в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 24 июля по 1 августа методом личных (face-to-face) интервью. Об этом сообщается на сайте КМИС.

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, голоса респондентов распределились бы так:

  • «Слуга народа» — 20,2% среди тех, кто определился с выбором;
  • «ОПЗЖ» — 18,3%;
  • ВО «Батькивщина» — 16%;
  • «Европейская солидарность» — 14,2%;
  • «Сила и честь» — 6,3%.

Также к проходному барьеру приближается «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,7%.

По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности, — отмечают в КМИС.


Инфографика: КМИС

Отмечается, что социологи опросили 2 тыс. 28 респондентов со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


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