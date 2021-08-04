Ракурсhttps://racurs.ua/
По данным опроса КМИС, ВО «Батькивщина» вышла на третье место электоральных предпочтений украинцев, фото: прос-служба ВО «Батькивщина»
«Батькивщина» обошла «Евросолидарность» — социологический опросhttps://racurs.ua/n158349-batkivschina-oboshla-evrosolidarnost-sociologicheskiy-opros.htmlРакурс
ВО «Батькивщина» вышла не третье место в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 24 июля по 1 августа методом личных (face-to-face) интервью. Об этом сообщается на сайте КМИС.
Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, голоса респондентов распределились бы так:
- «Слуга народа» — 20,2% среди тех, кто определился с выбором;
- «ОПЗЖ» — 18,3%;
- ВО «Батькивщина» — 16%;
- «Европейская солидарность» — 14,2%;
- «Сила и честь» — 6,3%.
Также к проходному барьеру приближается «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,7%.
По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности, — отмечают в КМИС.
Отмечается, что социологи опросили 2 тыс. 28 респондентов со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированного Крыма.
Читайте также
.