По данным опроса КМИС, ВО «Батькивщина» вышла на третье место электоральных предпочтений украинцев, фото: прос-служба ВО «Батькивщина»

https://racurs.ua/n158349-batkivschina-oboshla-evrosolidarnost-sociologicheskiy-opros.html

Ракурс

ВО «Батькивщина» вышла не третье место в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 24 июля по 1 августа методом личных (face-to-face) интервью. Об этом сообщается на сайте КМИС.

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, голоса респондентов распределились бы так:

«Слуга народа» — 20,2% среди тех, кто определился с выбором;

«ОПЗЖ» — 18,3%;

ВО «Батькивщина» — 16%;

«Европейская солидарность» — 14,2%;

«Сила и честь» — 6,3%.

Также к проходному барьеру приближается «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,7%.

По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности, — отмечают в КМИС.



Отмечается, что социологи опросили 2 тыс. 28 респондентов со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированного Крыма.