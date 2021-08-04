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За даними опитування КМІС, ВО «Батьківщина» вийшла на третю сходинку електоральних уподобань українців, фото: прес-служба ВО «Батьківщина»

«Батьківщина» обійшла «Євросолідарність» — соціологічне опитування

4 сер 2021, 14:23
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ВО «Батьківщина» вийшла не третє місце в рейтингу електоральних уподобань українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 24 липня по 1 серпня методом особистих (face-to-face) інтерв’ю. Про це повідомляється на сайті КМІС.

Якби вибори до парламенту відбувалися наприкінці липня, голоси респондентів розподілилися б так:

  • «Слуга народу» — 20,2% серед тих, хто визначився з вибором;
  • «ОПЗЖ» — 18,3%;
  • ВО «Батьківщина» — 16%;
  • «Європейська солідарність» — 14,2%;
  • «Сила і честь» — 6,3%.

Також до прохідного бар'єру наближається «Українська стратегія Гройсмана» — 4,7%.

Порівняно з червнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки, — зазначають у КМІС.


Зазначається, що соціологи опитали 2 тис. 28 респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованого Криму.

Інфографіка: КМІС

Джерело: Ракурс


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