Уряд виділив 145 тис. дітям по 2 тис. грн на школу

145 тис. дітей із багатодітних родин виділять по 2 тис. грн на школу. Фото: sgnorilsk.ru

https://racurs.ua/ua/n158348-uryad-vydilyv-145-tys-dityam-po-2-tys-grn-na-shkolu.html

Ракурс

Додаткові виплати від українського уряду отримають 145 тис. дітей.

Уряд схвалив постанову про виплату по 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6−18 років. Урядовці впевнені, що ці виплати допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Про це 4 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну зазначив, що загальний розмір урядової програми складе 290 млн грн. Кошти мають бути виплачені вже цього місяця.

Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського обіцяли виділити допомогу багатодітним родинам перед новим навчальним роком. Гроші на це обіцяють знайти вже в серпні.