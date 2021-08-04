Три топ-проблеми країни назвали українці

https://racurs.ua/ua/n158347-try-top-problemy-krayiny-nazvaly-ukrayinci-infografika.html

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Топ-проблеми для України назвали учасники національного опитування, проведеного з 24 липня по 1 серпня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у 105 населених пунктах усіх областей країни.

Топ-проблеми для України: війна на Донбасі, корупція, безробіття і комунальні тарифи, — зазначається у прес-релізі КМІС.

Соціологи поцікавилися в громадян, які проблеми є найголовнішими для України. У переліку були представлені також пункти щодо розвитку економіки, покращення системи охорони здоров’я, підвищення соціальних виплат, скасування ринку землі, реформи системи освіти.

Окрім цього, із 64% у червні до 68,7% стало більше українців, які вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. Також діяльність президента Володимира Зеленського не схвалюють 56,1% опитаних. Ще понад 40% респондентів підтримують проведення дострокових президентських і парламентських виборів.