Три топ-проблемы страны назвали украинцы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158347-tri-top-problemy-strany-nazvali-ukraincy-infografika.htmlРакурс
Топ-проблемы для Украины назвали участники национального опроса, проведенного с 24 июля по 1 августа Киевским международным институтом социологии (КМИС) в 105 населенных пунктах во всех областях страны.
В пресс-релизе КМИС указаны главные проблемы для Украины:
война на Донбассе,
коррупция,
безработица,
коммунальные тарифы.
Социологи поинтересовались у граждан, какие проблемы являются главнейшими для Украины. В перечне были представлены также пункты по развитию экономики, улучшению системы здравоохранения, повышению социальных выплат, отмене рынка земли, реформе системы образования.
Кроме этого, с 64% в июне до 68,7% стало больше украинцев, которые считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Также деятельность президента Владимира Зеленского не одобряют 56,1% опрошенных. Еще более 40% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских и парламентских выборов.