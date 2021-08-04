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Ракурс
Три топ-проблемы страны назвали украинцы

Три топ-проблемы страны назвали украинцы (ИНФОГРАФИКА)

4 авг 2021, 14:05
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Топ-проблемы для Украины назвали участники национального опроса, проведенного с 24 июля по 1 августа Киевским международным институтом социологии (КМИС) в 105 населенных пунктах во всех областях страны.

В пресс-релизе КМИС указаны главные проблемы для Украины:

  • война на Донбассе,

  • коррупция,

  • безработица,

  • коммунальные тарифы.

Социологи поинтересовались у граждан, какие проблемы являются главнейшими для Украины. В перечне были представлены также пункты по развитию экономики, улучшению системы здравоохранения, повышению социальных выплат, отмене рынка земли, реформе системы образования.


Кроме этого, с 64% в июне до 68,7% стало больше украинцев, которые считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Также деятельность президента Владимира Зеленского не одобряют 56,1% опрошенных. Еще более 40% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

Источник: Ракурс


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