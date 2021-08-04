Три топ-проблемы страны назвали украинцы

https://racurs.ua/n158347-tri-top-problemy-strany-nazvali-ukraincy-infografika.html

Ракурс

Топ-проблемы для Украины назвали участники национального опроса, проведенного с 24 июля по 1 августа Киевским международным институтом социологии (КМИС) в 105 населенных пунктах во всех областях страны.

В пресс-релизе КМИС указаны главные проблемы для Украины:

война на Донбассе,

коррупция,

безработица,

коммунальные тарифы.

Социологи поинтересовались у граждан, какие проблемы являются главнейшими для Украины. В перечне были представлены также пункты по развитию экономики, улучшению системы здравоохранения, повышению социальных выплат, отмене рынка земли, реформе системы образования.

Кроме этого, с 64% в июне до 68,7% стало больше украинцев, которые считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Также деятельность президента Владимира Зеленского не одобряют 56,1% опрошенных. Еще более 40% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских и парламентских выборов.