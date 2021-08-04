Украинцы смогут посещать заморские территории Франции без спецвизы. Фото: Слово и дело

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Заморские территории Франции граждане Украины смогут посещать без специальных виз.

Украинцам для путешествий необходимы биометрические паспорта и документы о полном курсе вакцинации. Об этом 4 июня сообщило посольство Франции в Украине.

Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Эта мера подтверждает динамизм наших туристических обменов, — заявили в дипломатическом ведомстве.



Ранее иностранцам необходимо было получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону. Для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Напомним, 23 августа Франция открыла границы для украинцев — правительство в Париже внесло Украину в перечень стран так называемой «зеленой» зоны. Париж пускает граждан Украины, прошедших курс прививок одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Речь идет о американских вакцинах производителя Pfizer (Comirnaty), компании Moderna и производителя Johnson&Johnson (Jansen), а также британско-шведскую вакцину AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield).