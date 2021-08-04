Среди участников Олимпийских игр фиксируют случаи коронавируса

https://racurs.ua/n158345-29-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-za-sutki-na-olimpiyskih-igrah.html

Ракурс

На Олимпийских играх в Токио в сутки обнаружили 29 случаев инфицирования коронавирусом SARS-Cov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 4 августа, на сайте оргкомитета Олимпиады.

Отмечается, что среди этого перечня четверо инфицированных являются спортсменами, остальные — представители подрядных организаций, члены персонала Олимпиады и волонтеры.

Всего за все время Олимпиады общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, задействованных в Олимпийских играх, достигло 327.

В эти дни в Токио наблюдается пик заболеваемости коронавирус — за сутки обнаружили еще более 4 тыс. больных.

Напомним, недавно ученые установили, что коронавирус в первые две недели после инфицирования втрое увеличивает риск сердечного приступа и ишемического инсульта.