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Среди участников Олимпийских игр фиксируют случаи коронавируса
29 случаев коронавируса обнаружили за сутки на Олимпийских играхhttps://racurs.ua/n158345-29-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-za-sutki-na-olimpiyskih-igrah.htmlРакурс
На Олимпийских играх в Токио в сутки обнаружили 29 случаев инфицирования коронавирусом SARS-Cov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 4 августа, на сайте оргкомитета Олимпиады.
Отмечается, что среди этого перечня четверо инфицированных являются спортсменами, остальные — представители подрядных организаций, члены персонала Олимпиады и волонтеры.
Всего за все время Олимпиады общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, задействованных в Олимпийских играх, достигло 327.
В эти дни в Токио наблюдается пик заболеваемости коронавирус — за сутки обнаружили еще более 4 тыс. больных.
Напомним, недавно ученые установили, что коронавирус в первые две недели после инфицирования втрое увеличивает риск сердечного приступа и ишемического инсульта.
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