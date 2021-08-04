Половина смога над городами США возникает из-за дезодорантов и спреев. Фото: gismeteo.ru

https://racurs.ua/n158344-polovina-smoga-nad-gorodami-ssha-voznikaet-iz-za-dezodorantov-i-spreev.html

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Парфюмерные распылители загрязняют воздух на планете — новое исследование показало, что в США дезодоранты, солнцезащитные средства и спреи от насекомых ответственны за более чем 50% смога над городами.

Поскольку миллионы людей ежедневно применяют эти продукты, они значительно увеличивают содержание озона в атмосфере. Например, в Нью-Йорке команда Национального управления океанических и атмосферных исследований два года собирала пробы воздуха. Исследование показало, что испаряются ингредиенты, используемые в таких товарах, которые обычно получают из ископаемого топлива. Об этом сообщает Research.

Выяснилось, что в Нью-Йорке парфюмированные средства личной гигиены производят почти 50% из 78% летучих органических веществ (ЛОР), поступающих от людей. По словам ученого и автора исследования Георгиоса Гкацелиса, сначала исследователи не предполагали, что потребительские товары могут играть такую большую роль в загрязнении воздуха. При этом ученые уверены, что автомобили — главный источник летучих органических веществ.

Ранее проведенное исследование показало, что загрязнение воздуха ЛОР увеличивает риск заболеваний сердца и легких, поэтому стоит задуматься об использовании парфюмированных аэрозольных средств.

Напомним, шведская компания Ecoloop отыскала разницу между ущербом, который наносят мужчины и женщины планете, и кто больше способствует глобальному потеплению. Оказалось, что мужчины генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу, чем женщины.

Источник: Research