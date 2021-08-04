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Ракурс
Марсоход NASA прислал новые фото Красной планеты

Марсоход NASA прислал новые фото Красной планеты (ФОТО)

4 авг 2021, 12:59
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Марсоход-фотограф Perseverance сделал новые фотографии Красной планеты во время исследования образцов почвы в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Об этом сообщается на Твиттер-страничке марсохода Perseverance.

Вскоре марсоход соберет свой первый образец грунта на Марсе. В июле стало известно, что космический аппарат начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.


Perseverance прибыл на Марс вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии NASA 18 февраля 2021 года. Его полет к Красной планете длился почти семь месяцев. Космический аппарат должен собрать на Марсе образцы породы. На нашу планету их доставит специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA.

Напомним, марсианский вертолет Ingenuity недавно впервые перелетел на другое место.

Источник: Ракурс


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