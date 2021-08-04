Во время инцидента в Кабмине, скриншот видео

https://racurs.ua/n158342-15-let-zaklucheniya-grozyat-veteranu-kotoryy-ugrojal-vzorvat-kabmin-mvd.html

Ракурс

Ветерану, который сегодня, 4 августа, с гранатой угрожал взорвать здание Кабинета министров в Киеве, грозят 15 лет лишения свободы.

Об этом во время брифинга заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

По словам Клименко, полиция уже проводит расследование этого дела, в отношении задержанного откроют уголовное производство по четырем статьям.

Одна из них самая тяжелая — 147 Уголовного кодекса (захват заложников) — до 15 лет, — подчеркнул он.



Клименко отметил, что задержанный — участник антитеррористической операции на востоке Украины, он был дважды ранен в войне на Донбассе.

Напомним, инцидент в Кабмине завершился без взрыва, задержанный мужчина извинился за свои действия. Он раньше служил сапером в батальоне «Айдар» и был контужен.