15 лет тюрьмы грозят ветерану за нападение на Кабмин — МВДhttps://racurs.ua/n158342-15-let-zaklucheniya-grozyat-veteranu-kotoryy-ugrojal-vzorvat-kabmin-mvd.htmlРакурс
Ветерану, который сегодня, 4 августа, с гранатой угрожал взорвать здание Кабинета министров в Киеве, грозят 15 лет лишения свободы.
Об этом во время брифинга заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.
По словам Клименко, полиция уже проводит расследование этого дела, в отношении задержанного откроют уголовное производство по четырем статьям.
Одна из них самая тяжелая — 147 Уголовного кодекса (захват заложников) — до 15 лет, — подчеркнул он.
Клименко отметил, что задержанный — участник антитеррористической операции на востоке Украины, он был дважды ранен в войне на Донбассе.
Напомним, инцидент в Кабмине завершился без взрыва, задержанный мужчина извинился за свои действия. Он раньше служил сапером в батальоне «Айдар» и был контужен.