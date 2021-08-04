Під час інциденту у Кабміні, скріншот відео

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Ветерану, який сьогодні, 4 серпня, з гранатою погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів у Києві, загрожують 15 років позбавлення волі.

Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Клименка, поліція вже здійснює розслідування цієї справи, щодо затриманого відкриють кримінальне провадження за чотирма статтями.

Одна з них найважча — 147 Кримінального кодексу (захоплення заручників) — до 15 років, — зазначив він.



Клименко зазначив, що затриманий — учасник Антитерористичної операції на сході України, він був двічі поранений у війні на Донбасі.

Нагадаємо, інцидент у Кабміні завершився без вибуху, затриманий чоловік вибачився за свої дії. Він раніше служив сапером у батальйоні «Айдар» і був контуженим.