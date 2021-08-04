Марсохід NASA надіслав дивні фото Червоної планети

https://racurs.ua/ua/n158343-marsohid-nasa-nadislav-dyvni-foto-chervonoyi-planety-foto.html

Ракурс

Марсохід-фотограф Perseverance зробив нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Про це повідомляється на Твіттер-сторінці марсоходу Perseverance.

Незабаром марсохід збере свій перший зразок ґрунту на Марсі. У липні стало відомо, що космічний апарат розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті.

Perseverance прибув на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у рамках дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року. Його політ до Червоної планети тривав майже сім місяців. Космічний апарат повинен зібрати на Марсі зразки породи, які на нашу планету доставить спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства і NASA.

Нагадаємо, марсіанський вертоліт Ingenuity нещодавно вперше перелетів на інше місце.