Серед учасників Олімпійських ігор фіксують випадки коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158345-29-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-za-dobu-na-olimpiyskyh-igrah.html

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На Олімпійських іграх в Токіо за добу виявили 29 випадків інфікування коронавірусом SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 4 серпня, на сайті оргкомітету Олімпіади.

Зазначається, що серед цього переліку четверо інфікованих є спортсменами, решта — представники підрядних організацій, члени персоналу Олімпіади та волонтери.

Загалом за весь час Олімпіади загальна кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією серед осіб, задіяних в Олімпійських іграх, досягло 327.

У ці дні в Токіо спостерігається пік захворюваності на коронавірус — за добу виявили ще понад 4 тис. хворих.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що коронавірус у перші два тижні після інфікування втричі збільшує ризик серцевого нападу й ішемічного інсульту.