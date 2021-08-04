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Серед учасників Олімпійських ігор фіксують випадки коронавірусу
29 випадків коронавірусу виявили за добу на Олімпійських іграхhttps://racurs.ua/ua/n158345-29-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-za-dobu-na-olimpiyskyh-igrah.htmlРакурс
На Олімпійських іграх в Токіо за добу виявили 29 випадків інфікування коронавірусом SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 4 серпня, на сайті оргкомітету Олімпіади.
Зазначається, що серед цього переліку четверо інфікованих є спортсменами, решта — представники підрядних організацій, члени персоналу Олімпіади та волонтери.
Загалом за весь час Олімпіади загальна кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією серед осіб, задіяних в Олімпійських іграх, досягло 327.
У ці дні в Токіо спостерігається пік захворюваності на коронавірус — за добу виявили ще понад 4 тис. хворих.
Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що коронавірус у перші два тижні після інфікування втричі збільшує ризик серцевого нападу й ішемічного інсульту.
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