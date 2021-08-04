Українці зможуть відвідувати заморські території Франції без cпецвізи. Фото: Слово і діло

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Заморські території Франції громадяни України зможуть відвідувати без спеціальних віз.

Українцям для подорожей необхідні біометричні паспорти та документи про повний курс вакцинації. Про це 4 червня повідомило посольство Франції в Україні.

Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним курсом вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів, — заявили у дипломатичному відомстві.



Раніше іноземцям необхідно було отримати для поїздки до французьких заморських територій спеціальну візу, тому що вони не входять до Шенгенської зони. Для громадян Євросоюзу та країн Шенгенської зони для коротких візитів такої вимоги не висували.

Нагадаємо, 23 серпня Франція відкрила кордони для українців — уряд у Парижі вніс Україну до переліку країн так званої «зеленої» зони. Париж пускає громадян України, які пройшли курс щеплень однією із вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Йдеться про американські вакцини виробника Pfizer (Comirnaty), компанії Moderna, та виробника Johnson&Johnson (Jansen), а також британсько-шведську вакцину AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield).