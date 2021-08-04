Правительство выделило 145 тыс. детям по 2 тыс. грн на школу

145 тыс. детей из многодетных семей выделят по 2 тыс. грн на школу. Фото: sgnorilsk.ru

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Дополнительные выплаты от украинского правительства получат 145 тыс. детей.

Правительство одобрило постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, которая по состоянию на 1 августа этого года достигла возраста 6−18 лет. Чиновники уверены, что эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи. Об этом 4 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что общий размер правительственной программы составит 290 млн грн. Средства должны быть выплачены уже в этом месяце.

Напомним, президент Владимира Зеленского обещали выделить помощь многодетным семьям перед новым учебным годом. Деньги на это обещают найти уже в августе.