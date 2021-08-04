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Ракурс
Декларацію про безпеку шкіл ухвалив уряд — що вона передбачає

Декларацію про безпеку шкіл ухвалив уряд — що вона передбачає

4 сер 2021, 14:35
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Декларацію про безпеку шкіл затвердив Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 4 серпня.

Документ передбачає заходи, що спрямовані на створення системи запобігання нападам на заклади освіти, забезпечення безперервності навчання, системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту, — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім цього, в уряді додали, що зараз Міністерство освіти спільно з Міністерством охорони здоров’я опрацьовують варіанти щодо роботи освітніх закладів в умовах можливого посилення карантину через поширення штаму «Дельта».

Декларація про безпеку шкіл передбачає:

  • створення системи моніторингу нападів на заклади освіти;

  • забезпечення закладів освіти від нападів;

  • забезпечення безперервності навчання;

  • забезпечення системності підходів до захисту освіту в умовах збройного конфлікту.


Джерело: Ракурс


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