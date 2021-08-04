Декларацію про безпеку шкіл ухвалив уряд — що вона передбачає

Декларацію про безпеку шкіл ухвалив уряд — що вона передбачаєhttps://racurs.ua/ua/n158350-deklaraciu-pro-bezpeku-shkil-uhvalyv-uryad-scho-vona-peredbachaie.htmlРакурс
Декларацію про безпеку шкіл затвердив Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 4 серпня.
Документ передбачає заходи, що спрямовані на створення системи запобігання нападам на заклади освіти, забезпечення безперервності навчання, системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту, — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Окрім цього, в уряді додали, що зараз Міністерство освіти спільно з Міністерством охорони здоров’я опрацьовують варіанти щодо роботи освітніх закладів в умовах можливого посилення карантину через поширення штаму «Дельта».
Декларація про безпеку шкіл передбачає:
створення системи моніторингу нападів на заклади освіти;
забезпечення закладів освіти від нападів;
забезпечення безперервності навчання;
забезпечення системності підходів до захисту освіту в умовах збройного конфлікту.