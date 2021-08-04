Перше «золото» України на Олімпіаді в Токіо здобув нардеп. Фото:

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Ракурс

Жан Беленюк, народний депутат зі «Слуги народу», став олімпійським чемпіоном.

У фіналі Олімпіади українець здолав триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца. Для Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до фіналу, але програв і став володарем срібної медалі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший та другий номери рейтингу. При цьому Беленюк був другим номером, а його суперник Лорінц його очолював.

Перший бал здобув Лорінц, а потім Беленюк заробив бал на початку п’ятої хвилини сутички. А потім у партері представник Полтавської області заробив ще чотири очки завдяки двом накатам. Перевагу українцеві й надалі вдалося втримати.

Угорець Віктор Льорінц, який у фіналі світової першості-2019 поступився нашому борцеві, і цього разу не став на заваді втілення олімпійської мрії представника України. З рахунком 5:1 Беленюк переміг суперника і став Олімпійським чемпіоном, — зазначили в НОК.



Нагадаємо, 4 серпня борець Парвіз Насібов здобув для України срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо. Спортсмен, який виступає у вазі до 67 кг, здолав єгиптянина Мохамеда Ель-Саєда, вирвавши перемогу наприкінці зустрічі.