Первое «золото» Украины на Олимпиаде в Токио завоевал нардеп. Фото:

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Ракурс

Жан Беленюк, народный депутат из «Слуги народа», стал олимпийским чемпионом.

В финале Олимпиады украинец одолел трехкратного призера чемпионатов мира —представителя Венгрии Виктора Лоринца. Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до финала, но проиграл и стал обладателем серебряной медали. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

В финале весовой категории до 87 кг встречались первый и второй номера рейтинга. При этом Беленюк был вторым номером, а его соперник Лоринц его возглавлял.

Первый балл получил Лоринц, а затем Беленюк заработал балл в начале пятой минуты схватки. А затем в партере представитель Полтавской области заработал еще четыре очка благодаря двум накатам. Преимущество украинцу и в дальнейшем удалось удержать.

Венгр Виктор Льоринц, который в финале мирового первенства-2019 уступил нашему борцу, и на этот раз не помешал воплощению олимпийской мечты представителя Украины. Со счетом 5:1 Беленюк победил соперника и стал Олимпийским чемпионом, — отметили в НОК.



Напомним, 4 августа борец Парвиз Насибов получил для Украины серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсмен, выступающий в весе до 67 кг, одолел египтянина Мохамеда Эль-Сайеда, вырвав победу в концовке встречи.