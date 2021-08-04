Уровень жизни в Украине оценили граждане - опрос

https://racurs.ua/n158353-uroven-jizni-v-ukraine-ocenili-grajdane-opros-infografika.html

Ракурс

Уровень жизни в Украине оценили участники всеукраинского опроса, проведенного с 24 июля по 1 августа Киевским международным институтом социологии (КМИС) в 105 населенных пунктах во всех регионах страны.

14,1% респондентов относят себя к беднейшей категории — тех, кому не хватает даже на еду. 43,1% респондентов утверждают, что их семье хватает денег только на еду, — сообщает в среду пресс-служба КМИС.

Еще более трети опрошенных хватает средств на еду и одежду и они могут немного откладывать, но не в состоянии купить такие вещи, как телевизор или холодильник.

К тем, кто имеет высокий достаток, себя относят 7,7% респондентов — они могут позволить покупать дорогие вещи или все, что пожелают.

78,3% респондентов при текущем доходе чувствуют определенные сложности или даже серьезные материальные трудности. По субъективным ощущениям, 47,6% респондентов считают, что по сравнению с летом 2020 года их семья сейчас живет хуже.

Если говорить об ожиданиях на ближайший год, то прослеживается отсутствие оптимизма — только 20,7% считают, что спустя год их семья будут жить лучше. Еще 22,6% ожидают, что ничего не изменится. В то же время, ухудшения ожидают 31,3% респондентов, — отмечают в КМИС.



Социологи напоминают, что в июле 2019 года 13% украинцев причисляли себя к беднейшим слоям населения. Сейчас этот показатель достигает 14,1%. При этом два года назад 5,8% украинцев причисляли себя к тем, кто имеет высокий доход, сейчас таких — 7,7%.