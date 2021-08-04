Рівень життя в Україні оцінили громадяни — опитування

https://racurs.ua/ua/n158353-riven-jyttya-v-ukrayini-ocinyly-gromadyany-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Рівень життя в Україні оцінили учасники всеукраїнського опитування, проведеного з 24 липня по 1 серпня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у 105 населених пунктах усіх регіонів країни.

14,1% респондентів зараховують себе до найбіднішої категорії — тих, кому не вистачає навіть на їжу. 43,1% респондентів стверджують, що їхній родині вистачає грошей лише на їжу, — повідомляє у середу прес-служба КМІС.

Ще понад третині опитаних вистачає коштів на їжу і одяг й вони можуть дещо відкладати, проте не в змозі купити такі речі, як телевізор або холодильник.

До тих, хто має високий достаток, себе зараховують 7,7% респондентів — вони можуть дозволити собі купувати дорогі речі або все, що забажають.

78,3% респондентів при поточному доході відчувають або певні складнощі, або навіть серйозні матеріальні труднощі. За суб'єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що порівняно з літом 2020 року їхня родина зараз живе гірше.

Якщо говорити про очікування на найближчий рік, то простежується відсутність оптимізму — лише 20,7% вважають, що через рік їхня родина будуть жити краще. Ще 22,6% очікують, що нічого не зміниться. Водночас, на погіршення очікують 31,3% респондентів, — зазначають у КМІС.



Соціологи вказують, що у липні 2019 року 13% українців зараховували себе до найбідніших верст населення. Зараз цей показник сягає 14,1%. При цьому два роки тому 5,8% українців зараховували себе до тих, хто має високий дохід, нині таких — 7,7%.