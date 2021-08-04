Геращенка звільнили з посади заступника міністра

Антон Геращенко, фото: «Детектор-Медіа»

https://racurs.ua/ua/n158352-geraschenka-zvilnyly-z-posady-zastupnyka-ministra.html

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Антона Геращенка, одного з найближчих соратників попереднього очільника МВС Арсена Авакова, звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Відповідне рішення сьогодні, 4 серпня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також уряд призначив заступниками очільника МВС Акопян Мері Андраніківну та Драп’ятого Богдана Євгеновича.

Варто додати, що Денис Монастирський, нещодавно призначений новим міністром внутрішніх справ, у Верховній Раді VIII скликання був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа Геращенка, котрий тоді входив до складу фракції «Народний фронт».

Посаду заступника міністра Геращенко обіймав з вересня 2019 року.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила Монастирського новим міністром внутрішніх справ 16 липня. За відповідне рішення проголосував 271 народний обранець.