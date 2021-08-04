Геращенко уволили с должности заместителя министра

Антон Геращенко, фото: «Детектор-Медиа»

https://racurs.ua/n158352-geraschenko-uvolili-s-doljnosti-zamestitelya-ministra.html

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Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.

Соответствующее решение сегодня, 4 августа, принял Кабинет министров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также правительство назначило заместителями главы МВД Акопян Мэри Андраниковну и Драпятого Богдана Евгеньевича.

Стоит добавить, что Денис Монастырский, недавно назначенный новым министром внутренних дел, в Верховной Раде VIII созыва был помощником-консультантом на общественных началах нардепа Геращенко, который тогда входил в состав фракции «Народный фронт».

Должность заместителя министра Геращенко занимал с сентября 2019 года.

Напомним, Верховная Рада утвердила Монастырского новым министром внутренних дел 16 июля. За соответствующее решение проголосовал 271 народный избранник.