Геращенко уволили с должности заместителя министра

Геращенко уволили с должности заместителя министраhttps://racurs.ua/n158352-geraschenko-uvolili-s-doljnosti-zamestitelya-ministra.htmlРакурс
Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.
Соответствующее решение сегодня, 4 августа, принял Кабинет министров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Также правительство назначило заместителями главы МВД Акопян Мэри Андраниковну и Драпятого Богдана Евгеньевича.
Стоит добавить, что Денис Монастырский, недавно назначенный новым министром внутренних дел, в Верховной Раде VIII созыва был помощником-консультантом на общественных началах нардепа Геращенко, который тогда входил в состав фракции «Народный фронт».
Должность заместителя министра Геращенко занимал с сентября 2019 года.
Напомним, Верховная Рада утвердила Монастырского новым министром внутренних дел 16 июля. За соответствующее решение проголосовал 271 народный избранник.