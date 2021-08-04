Зеленський зобов’язав СБУ і МВС “захистити білорусів в Україні”

https://racurs.ua/ua/n158357-zelenskyy-zobov-yazav-sbu-i-mvs-zahystyty-bilorusiv-v-ukrayini.html

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Президент Володимир Зеленський, після трагічної смерті очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, доручив Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист білорусів, котрі прибули в Україну впродовж останнього року через переслідування режимом диктатора Олександра Лукашенка.

Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей, — заявив Зеленський.

Глава держави розповів про наявність переліку громадян Білорусі, які перебувають під охороною або щодо яких застосовується супровід українськими силовиками.

Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова — політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України, — йдеться у повідомленні Офісу президента, оприлюдненому 4 серпня.

На Банковій вказали, що Зеленський очікує всебічного розслідування обставин загибелі Шишова, а також інформування суспільства про прогрес слідчих у цій справі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що версії смерті голови «Білоруського дому в Україні» назвала поліція. Слідчі перевіряють можливі версії — вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства. Експерти виявили на тілі повішеного садна.

Шишов зник 2 серпня у Києві. Вранці він вийшов на пробіжку та не повернувся. Згодом його знайшли повішеним в одному зі столичних парків.