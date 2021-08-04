Зеленский обязал СБУ и МВД «защитить белорусов в Украине»

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Президент Владимир Зеленский, после трагической смерти лидера «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для белорусов, которые прибыли в Украину на протяжении последнего года из-за преследования режимом диктатора Александра Лукашенко.

Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей, — заявил Зеленский.

Глава государства рассказал о наличии перечня граждан Беларуси, которые находятся под охраной или которых сопровождают украинские силовики.

Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины, — говорится в сообщении Офиса президента, обнародованном 4 августа.

На Банковой указали, что Зеленский ожидает всестороннего расследования обстоятельств гибели Шишова, а также информирования общества о прогрессе следователей по этому делу.

Напомним, ранее мы сообщали, что версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» назвала полиция. Следователи проверяют версии — совершения самоубийства или совершения умышленного убийства с имитированием самоубийства. Эксперты обнаружили на теле повешенного ссадины.

Шишов исчез 2 августа в Киеве. Утром он вышел на пробежку и не вернулся. Впоследствии его нашли повешенным в одном из столичных парков.