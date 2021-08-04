Марта Фєдіна та Анастасія Савчук. Фото: НОК України

https://racurs.ua/ua/n158356-bronzovi-medali-z-plavannya-ta-borotby-zdobuly-ukrayinci-na-olimpiadi.html

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Олімпійські ігри в Токіо 4 серпня успішні для українських спортсменів.

Перші медалі цьогорічної Олімпіади здобули українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук — в артистичному плаванні вони вибороли «бронзу». Це перша медаль у артистичному плаванні в історії України. Про це повідомлялося в трансляції спортивного заходу.

Для 19-річної Марти Фєдіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі, а 25-річна Анастасія Савчук вже виступала на Іграх в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок до медалей.

Ще одну бронзову медаль здобула борчиня Ірина Коляденко, яка здолала представницю Латвії Анастасію Григорьєву.

Українка Ірина Коляденко, що виступає у ваговій категорії до 62 кг, перемагає Анастасію Григор'єву з Латвії (3:1) і здобуває четверту медаль Токіо на борцівському килимі «Макухарі Мессе» для нашої збірної й загалом 11-ту нагороду для України на Олімпійських іграх-2020, — повідомили в НОК України.



Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. У фіналі Олімпіади він здолав триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца.