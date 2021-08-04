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Ракурс
Бізнес. Фото: istock

Зареєструвати бізнес у «Дії» дозволили українцям — як це працює

4 сер 2021, 15:39
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Бізнес в Україні відтепер можна зареєструвати онлайн на порталі «Дія». Українці зможуть реєструвати кафе, магазини, салони краси завдяки послугам «е-Підприємець»

Відтепер спрощується процедура створення власного бізнесу. Про це стало відомо з засідання уряду.

Онлайн можна отримати такі послуги:

  • державна реєстрація фізичної особи підприємцем;
  • державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
  • реєстрація платником єдиного податку;
  • реєстрація платником податку на додану вартість тощо.

Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проект, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному «вікні» через портал «Дія». Ми підтримали рішення, яким передбачається порядок надання комплексної електронної послуги «е-Підприємець», — заявили в уряді.


Запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планується упродовж двох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнес в Україні можна відкрити навіть не володіючи великим стартовим капіталом. Кабінет міністрів ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року № 397, яка передбачає можливість отримати державну допомогу на відкриття власної справи.

Джерело: Ракурс


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