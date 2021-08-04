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Бизнес. Фото: istock
Зарегистрировать бизнес в «Дії» разрешили украинцам — как это работаетhttps://racurs.ua/n158355-zaregistrirovat-biznes-v-diyi-razreshili-ukraincam-kak-eto-rabotaet.htmlРакурс
Бизнес в Украине отныне можно зарегистрировать онлайн на портале «Дія». Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты благодаря услугам «е-Предприниматель»
Теперь упрощается процедура создания собственного бизнеса. Об этом стало известно из заседания правительства.
Онлайн можно получить следующие услуги:
- государственная регистрация физического лица предпринимателем;
- государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.
Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном «окне» через портал «Дія». Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель», — заявили в правительстве.
Вводить соответствующий экспериментальный проект планируется в течение двух лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что бизнес в Украине можно открыть даже не обладая большим стартовым капиталом. Кабинет министров принял постановление от 21 апреля 2021 года № 397, которое предусматривает возможность получить государственную помощь на открытие собственного дела.
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