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Ракурс
Бизнес. Фото: istock

Зарегистрировать бизнес в «Дії» разрешили украинцам — как это работает

4 авг 2021, 15:39
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Бизнес в Украине отныне можно зарегистрировать онлайн на портале «Дія». Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты благодаря услугам «е-Предприниматель»

Теперь упрощается процедура создания собственного бизнеса. Об этом стало известно из заседания правительства.

Онлайн можно получить следующие услуги:

  • государственная регистрация физического лица предпринимателем;
  • государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
  • регистрация плательщиком единого налога;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.

Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном «окне» через портал «Дія». Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель», — заявили в правительстве.


Вводить соответствующий экспериментальный проект планируется в течение двух лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что бизнес в Украине можно открыть даже не обладая большим стартовым капиталом. Кабинет министров принял постановление от 21 апреля 2021 года № 397, которое предусматривает возможность получить государственную помощь на открытие собственного дела.

Источник: Ракурс


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