Бизнес. Фото: istock

https://racurs.ua/n158355-zaregistrirovat-biznes-v-diyi-razreshili-ukraincam-kak-eto-rabotaet.html

Ракурс

Бизнес в Украине отныне можно зарегистрировать онлайн на портале «Дія». Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты благодаря услугам «е-Предприниматель»

Теперь упрощается процедура создания собственного бизнеса. Об этом стало известно из заседания правительства.

Онлайн можно получить следующие услуги:

государственная регистрация физического лица предпринимателем;

государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.

Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном «окне» через портал «Дія». Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель», — заявили в правительстве.



Вводить соответствующий экспериментальный проект планируется в течение двух лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что бизнес в Украине можно открыть даже не обладая большим стартовым капиталом. Кабинет министров принял постановление от 21 апреля 2021 года № 397, которое предусматривает возможность получить государственную помощь на открытие собственного дела.